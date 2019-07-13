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اخبار رياضية > عبدالفتاح آدم ينتقل إلى النصر رسميًا
13/07/2019   1:43 م

عبدالفتاح آدم ينتقل إلى النصر رسميًا

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أعلنت إدارة نادي التعاون،برئاسة محمد القاسم ،عن موافقتها على انتقال اللاعب عبدالفتاح آدم لنادي النصر.

وسيكون التوقيع الرسمي فور انتهاء انتخابات نادي النصر وتولي إدارة جديدة ، مثل الجانب النصراوي في الصفقة الأستاذ “عبدالرحمن الحلافي”.

عبدالفتاح آدم ينتقل إلى النصر رسميًا

اخبار رياضية
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