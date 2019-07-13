نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “العدل” تصدر لائحة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام الاستئناف.. هذه أبرز بنودها
13/07/2019   1:41 م

“العدل” تصدر لائحة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام الاستئناف.. هذه أبرز بنودها

+ = -
768

أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف.

وتضمنت اللائحة المكونة من 35 مادة، إيضاحاً لعدد من المواد والإجراءات الاستئنافية، وتبرز أهميتها في جمع الأحكام المتفرقة المتعلقة بالاستئناف في لائحة مستقلة تيسيراً على المختصين والمتقاضين.

وأسست المادة الخامسة من اللائحة لمبدأ الأثر الناقل للاستئناف، الذي يعني أن طلب الاستئناف ينقل الدعوى التي نُظرت أمام محكمة الدرجة الأولى إلى محكمة الاستئناف بحالتها التي كانت عليها قبل الحكم.

وأجازت اللائحة للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله.

وأتاحت اللائحة لطالب الاستئناف أن يضيف ما استجد من تعويضات مستحقة بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، مبينة أن موعد الجلسة الأولى مرافعة في محكمة الاستئناف يتم تحديده خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما من تاريخ قيدها عدا الدعاوى المستعجلة فتحدد خلال 10 أيام.وفق “أخبار 24”.

ولفتت إلى أنه في حال عدم حضور طالب الاستئناف المرافعة، تحكم الدائرة بسقوط الحق في الاستئناف ويكتسب الحكم الصفة النهائية، إذا مضى 40 يوما من تاريخ الجلسة دون تقديم طلب خلالها بالسير في القضية.

“العدل” تصدر لائحة لتنظيم إجراءات التقاضي أمام الاستئناف.. هذه أبرز بنودها

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885053215.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.