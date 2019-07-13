بعد أيام قليلة من إطلاق حساب “العناية بالمستفيدين”.. جسر الملك فهد يستقبل 120 ملاحظة.. هذه أبرزها

أفاد الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن، بأنه تم رصد نحو 120 ملاحظة تقدم بها المسافرون والمستفيدون، عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع للمؤسسة على “تويتر” بعد أيام قليلة من إطلاقه.
وأوضح المحيسن وفقا لـ”اليوم”، أن أبرز الملاحظات تضمنت طلب توسعة النقطة الفاصلة ما بين المجالين السعودي والبحريني على الجسر، وكذلك تفعيل الربط الآلي، وتطوير آليات دفع الرسوم، لافتاً إلى أن أغلب الملاحظات تعد ضمن خطط المؤسسة وسيتم تنفيذها بخطط زمنية.
وكانت مؤسسة جسر الملك فهد، قد قامت بتدشين حسابها التفاعلي “العناية بالمستفيدين” عبر “تويتر” قبل أيام، وطرحت إمكانية تلقي ملاحظات المستفيدين والجمهور، إضافة إلى استقبال الشكاوى والمقترحات.