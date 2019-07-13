تماضر الرماح تشارك في الدورة الـ73 للجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تشارك معالي الدكتورة تماضر الرماح نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية في الدورة الثالثة والسبعين للجنة المنبثقة عن اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو) المنعقدة حالياً في مقر الأمم المتحدة في جنيف كأول خبيرة سعودية ضمن أعضاء هذه اللجنة الأممية.
وناقشت الدكتورة الرماح مع المشاركين في الدورة كافة حقوق المرأة وفي مقدمتها التعليمية والصحية والاجتماعية ، إضافة الى مناقشة تعزيز دور الدول الاعضاء في القضاء على التمييز ضد المرأة بكافة أنواعة.
وتعد مشاركة معاليها في هذا الحدث الذي يقام تحت مظلة الأمم المتحدة بمشاركة دول العالم تأكيد جديد على مكانة المملكة العربية السعودية وعلى دورها الفاعل والكبير في دعم المجالات الاجتماعية عموماً ومحاربة التمييز والتفرقة والقضاء على جميع أشكال العنصرية ضد المرأة،وشهادة نجاح للمرأة السعودية على وجه الخصوص.وفق “أخبار 24”.
وكانت معالي الدكتوره تماضر الرماح قد فازت في شهر يونيو 2018 بعضوية اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في الأمم المتحدة.