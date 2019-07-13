نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السجن 3 سنوات وغرامة مليونا ريال عقوبة الحصول على بيانات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة
13/07/2019   9:50 ص

السجن 3 سنوات وغرامة مليونا ريال عقوبة الحصول على بيانات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة

+ = -
690

كشفت النيابة العامة عن عقوبة محاولة الوصول إلي معلومات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة، للحصول على بيانات أو أموال أو ما تتيحه من خدمات، وهي السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.

وأوضحت النيابة أن المقصود بالبيانات؛ المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته ونقله وإنشاؤه بواسطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.

وأضافت أن الدخول غير المشروع هو دخول الشخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح له بالدخول إليها.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الجريمة المعلوماتية هي أي فعل يُرتكب متضمناً استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية.

السجن 3 سنوات وغرامة مليونا ريال عقوبة الحصول على بيانات بنكية أو ائتمانية بصورة غير مشروعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885053182.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.