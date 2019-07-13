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13/07/2019   9:49 ص

دراسة تكشف عن الآثار الجانبية الخطيرة للمكملات الغذائية على صحة الشباب

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أكدت دراسة حديثة أن الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً معرّضون لآثار جانبية خطيرة؛ بسبب تعاطي المكملات الغذائية، التي تُصرف بدون وصفات طبية لإنقاص الوزن أو بناء العضلات.

وكشفت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة هارفارد، ونشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن أن الشباب الذين يتناولون منتجات لتعزيز الطاقة، يكونون أكثر عُرضة للإصابة بالأمراض بثلاثة أضعاف أقرانهم، الذين يكتفون بتناول الفيتامينات فقط.

وأوضحت الدراسة أن هناك نقصاً في عدد الأبحاث العلمية التي تدرس مخاطر تلك المكمّلات وآثارها الجانبية، كما أن معظم تلك المكملات لم يجرِ اختبارها معملياً، علاوة على أن الكثير منها لم يخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وأنه يتم تناولها دون دراية بأن بعض مكونات تلك المستحضرات ربما تزيد من مخاطر الأمراض أو حتى الوفاة.وفق “أخبار 24”.

دراسة تكشف عن الآثار الجانبية الخطيرة للمكملات الغذائية على صحة الشباب

طب وتداوي
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