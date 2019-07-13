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أخبار محلية > منقذ الأطفال الثلاثة في مكة يروي تفاصيل الواقعة
13/07/2019   9:47 ص

منقذ الأطفال الثلاثة في مكة يروي تفاصيل الواقعة

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روى أحد الشابين اللذين تمكنا من إنقاذ 3 أطفال من الموت، بعد حريق اندلع في منزلهم بحي الخضراء في مكة المكرمة تفاصيل الواقعة، التي حدثت عصر أول من أمس (الخميس).

وأوضح عبدالعزيز الزهراني، وفقاً لـ “العربية نت”، أنه كان متجهاً مع صديقه إلى أحد المطاعم بحي الشرائع، وأثناء مرورهما بمخطط الخضراء، سمعا صراخ أطفال يطلبون الاستغاثة من شباك، بعدما شبت النيران في منزلهم.

وأشار الزهراني إلى أنه وصديقه صعدا إلى الشقة، وحاولا كسر الباب، إلا أنهما لم يستطيعا الدخول لكثافة الدخان المنبعث، فخرجا بسرعة وتسلقا سور المنزل من الخارج، وقاما بكسر الشباك وإخراج الأطفال من فتحة صغيرة وإنقاذ حياتهم.

منقذ الأطفال الثلاثة في مكة يروي تفاصيل الواقعة

أخبار محلية
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