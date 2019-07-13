شاهد.. أمير خان يحقق بطولة العالم في الملاكمة على حساب بيلي ديب بجدة

تمكّن بطل العالم في الملاكمة أمير خان من التغلب على خصمه الأسترالي بيلي ديب، في “النزال الكبير” الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن فعاليات “موسم جدة” مساء أمس (الجمعة).
وحسم خان، وهو ملاكم بريطاني محترف من أصل باكستاني (33 عاماً)، المنازلة بتوجيهه الضربة القاضية لديب، ليحقق بذلك بطولة العالم WBC””، التي ينظمها مجلس الملاكمة العالمي.
بالضربة القاضية 🥊 الملاكم امير خان يحقق بطولة العالم ( WBC )على حساب الملاكم بيلي ديب .
#بطولة_السوبر_للملاكمة
#KSA_SPORTS pic.twitter.com/op2BVdCqYn
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٢ يوليو ٢٠١٩
فيديو || بداية المواجهة المنتظرة بين الملاكمين امير خان ضد بيلي ديب .
لقب بطولة العالم (WBC)
#KSA_SPORTS pic.twitter.com/B2u6V3LPp0
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ١٢ يوليو ٢٠١٩
وفق “أخبار 24”.