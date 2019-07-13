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اخبار رياضية > شاهد.. أمير خان يحقق بطولة العالم في الملاكمة على حساب بيلي ديب بجدة
13/07/2019   9:45 ص

شاهد.. أمير خان يحقق بطولة العالم في الملاكمة على حساب بيلي ديب بجدة

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تمكّن بطل العالم في الملاكمة أمير خان من التغلب على خصمه الأسترالي بيلي ديب، في “النزال الكبير” الذي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن فعاليات “موسم جدة” مساء أمس (الجمعة).

وحسم خان، وهو ملاكم بريطاني محترف من أصل باكستاني (33 عاماً)، المنازلة بتوجيهه الضربة القاضية لديب، ليحقق بذلك بطولة العالم WBC””، التي ينظمها مجلس الملاكمة العالمي.

 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. أمير خان يحقق بطولة العالم في الملاكمة على حساب بيلي ديب بجدة

اخبار رياضية
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