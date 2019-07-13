أعلن نادي النصر عن قوائم المرشحين الثلاث لرئاسة النادي قبل انعقاد الجمعية العمومية اليوم (السبت).
وضمت القائمة الأولى التي يترأسها صالح الأطرم وينوبه عبدالعزيز العويسي، وعضوية كل من إبراهيم الحسينان ومحمد الخريجي ومحمد المساعد.
وترأس نصر النصر القائمة الثانية مع وجود سعيد الشهري نائباً له، وعضوية ضيف الله العتيبي وفايز العنزي ومتعب القحطاني ومنير حجيج وثامر الشمري.
فيما يترأس صفوان السويكت القائمة الأخيرة، وعضوية سهيل القاسم وفهد الطيار وعبدالرحمن الشهري وسلمان الحلافي وناصر الجميد.
وفق “أخبار 24”.