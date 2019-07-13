أوضح أحد أقارب المواطن السعودي قاسم عداوي، الذي فقد يوم السبت الماضي في شلالات نیاجرا بالولايات المتحدة الأمريكیة، أن المؤشرات تؤكد أن الجثة التي عثر عليها مؤخراً في كندا تعود للمفقود.
وقال أحد أقارب قاسم عداوي ويدعى ماجد عداوي وفقاَ لـ”سق”، إنه ما زال في انتظار التأكيد الرسمي ومطابقة البصمات والتصوير لكن كل المؤشرات والعلامات التي ذُكرت تؤكد أنه قاسم.
فيما أدت الجالية المسلمة في ولاية كنت الأمريكية أمس (الجمعة)، صلاة الغائب على قاسم عداوي، وسط مشاركة أصدقائه.
وأوضح شقيق زوجته الدكتور محمد عداوي وفقاً لـ”عكاظ”، أن المفقود كانت أمنيته الصلاة عليه في الحرم المكي ودفنه في مكة، مبيناً أن أسرته قدمت طلباً بذلك للسفارة السعودية لمخاطبة إمارة مكة وتحقيق أمنيته.