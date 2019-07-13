نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > طقس السبت: أتربة وغبار على معظم المناطق.. والشرقية تُسجل أعلى درجة حرارة
13/07/2019   12:26 ص

طقس السبت: أتربة وغبار على معظم المناطق.. والشرقية تُسجل أعلى درجة حرارة

+ = -
937

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ السبت، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية والرياض ونجران وأجزاء من الحدود الشمالية والجوف والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

كما يُتوقع، أن تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، وتسجل أعلى درجة حرارة على المملكة في الأحساء والدمام 45 درجة مئوية، فيما تسجل أبها أدنى درجة 21 درجة مئوية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية، شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كلم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية، بسرعة 15- 40 كلم/ساعة.وفق “أخبار 24”.

طقس السبت: أتربة وغبار على معظم المناطق.. والشرقية تُسجل أعلى درجة حرارة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885053114.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.