كشفت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، نتائج الفحوصات التي قامت بها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي 2018 – 2019.
وقالت اللجنة إنها أجرت فحوصات خلال الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على 352 عينة، كانت النتائج السلبية منها 349 عينة، والإيجابية 3 عينات.
وأوضحت اللجنة أن اللاعبين الذين جاءت نتائج فحصهم إيجابية هم: فيصل المسرحي لاعب القادسية خارج المنافسة من عينة تم أخذها 19/2/2019، وشايع شراحيلي لاعب القادسية في 6/2/2019 داخل المنافسة، وفهد المولد لاعب الاتحاد نتيجة إيجابية داخل المنافسة في 13/4/2019.
وفق “أخبار 24”.