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أخبار محلية > بسبب التوترات مع إيران.. بريطانيا ترسل السفينة الحربية “إتش إم إس دنكان” إلى منطقة الخليج
13/07/2019   12:24 ص

بسبب التوترات مع إيران.. بريطانيا ترسل السفينة الحربية “إتش إم إس دنكان” إلى منطقة الخليج

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قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها سترسل السفينة الحربية “إتش إم إس دنكان” إلى منطقة الخليج، وذلك على خلفية التوتر الناتج من محاولة الحرس الثوري الإيراني، استهداف ناقلة نفط بريطانية.

وأوضحت أن الفرقاطة البريطانية التي ستبحر وعلى متنها 280 فرداً، ستصل إلى منطقة الخليج بعد مشاركتها في مناورة بحرية لحلف شمال الأطلسي الناتو في البحر الأسود.

وأكدت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم (الجمعة) أن ذلك يضمن أن تستمر المملكة المتحدة إلى جانب الشركاء الدوليين في دعم حرية الملاحة للسفن التي تمر عبر ممر الشحن الحيوي.وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن بريطانيا أرسلت سفينة وأربعة زوارق مضادة للألغام للتمركز بشكل دائم في المنطقة بعدما هددت إيران باستهداف سفن بريطانية على خلفية توقيف ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي.

بسبب التوترات مع إيران.. بريطانيا ترسل السفينة الحربية “إتش إم إس دنكان” إلى منطقة الخليج

أخبار محلية
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