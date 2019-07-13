برشلونة يُعلن تعاقده رسمياً مع غريزمان بعد دفع الشرط الجزائي لأتلتيكو مدريد

عاقد نادي برشلونة الإسباني مع الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد والبالغة 120 مليون يورو.
وقال النادي في بيانٍ رسمي اليوم (الجمعة) إنه نجح في ضم غريزمان لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعقد يمتد لـ5 سنوات مقبلة، حتى صيف عام 2024، بشرط في عقده يبلغ 800 مليون يورو.
وكان برشلونة قد حاول ضم غريزمان في الموسم الماضي لكنه لم ينجح في التوصل لاتفاق مع ناديه حول إتمام الصفقة، بالإضافة إلى تمسك أتلتيكو مدريد بنجمه الذي توج بكأس العالم مؤخرا في روسيا مع منتخب فرنسا.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن غريزمان انضم لصفوف أتلتيكو مدريد في صيف 2014، قادماً من ريال سوسيداد مقابل 30 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين شارك في 257 مباراة سجل خلالها 130 هدفاً وصنع 50 أخرى، وتوج غريزمان مع الأتلتي بـ3 ألقاب وهي الدوري الأوروبي والسوبر القاري والسوبر الإسباني.
قُضي الأمر… pic.twitter.com/TrL7S9Fh89
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) 12 juillet 2019