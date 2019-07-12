كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية بأنواعها الثلاثة “رخصة معلم ممارس، رخصة معلم متقدم، ورخصة معلم خبير”، مبينة أهداف هذه الرخصة.
وتضمنت شروط الحصول على رخصة معلم ممارس أو معلم متقدم أو معلم خبير، أن يكون المعلم حاصلاً على مؤهل جامعي، وأن يكون قد أكمل المدة المحددة في لائحة الوظائف التعليمية حسب كل رخصة، وأن يحصل على درجة الاجتياز المحددة من قبل الهيئة لكل رخصة.
وأوضحت الهيئة، أن الرخصة المهنية التعليمية تهدف لتحفيز المعلمين على التعلم والتطوير الذاتي، ورفع جودة أداء المعلمين وفق المعايير المهنية، كما تسعى للتطبيق العملي للمعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية، بالإضافة لضمان استيفاء المعلمين للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.
يتكون اختبار الرخصة المهنية من الاختبار التربوي العام، والاختبارات التخصصية، بطاقة استيعابية 400 ألف مختبر سنوياً، على أن يبدأ التطبيق في عام 1441هـ / 2020م.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 14/2/1440هـ على تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب، لتتولى إعداد المعايير المهنية لممارسة مهن التعليم والتدريب، واعتمادها وتقويم تطبيقها، بالإضافة لتولي إصدار الرخص الخاصة بممارسة التعليم والتدريب، ووضع الضوابط الخاصة بهذه الرخص التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
وفق “أخبار 24”.