أظهر مقطع فيديو متداول استخراج أحد أهالي المجمعة ورقة قديمة، كان قد كتبها للذكرى مع صديق له قبل 45 عاماً، ووضعاها بداخل جدار في إحدى مزارع أم الشري بالمجمعة.
وبدا في الفيديو المواطن يحفر في الجدار ويخرج علبة صغيرة، ليجد بداخلها الورقة التي كتبها مع صديقه في عام 1395هـ، عندما كانا يذاكران دروسهما استعداداً للامتحان في ذلك العام.
وفوجئ المواطن بأن الوقة لا تزال بحال جيدة لم تتأثر كثيراً بمرور الزمن، وبدأ بقراءة ما قاما بكتابته فيها، وفي مقدمة ذلك عبارة: “الذكرى ناقوس يدق في عالم النسيان”.
وأوضح ناشرو المقطع أن المواطن تذكر خلال الأيام الماضية الورقة التي كتبها مع صديقه، الذي توفي لاحقاً، وتمكن من التعرف على مكانها واستخرجها يوم أمس الأول (الأربعاء).