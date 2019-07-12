“البلدية والقروية” تؤكد إنجاز 80% من المشروع التجريبي للمدن الذكية في الرياض

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها أنجزت 80% من أعمال المشروع التجريبي للمدن الذكية في الرياض، حيث يجري حالياً استكمال تركيب وبرمجة بعض الأجهزة وإنهاء تحسينات المدن.
وأشارت الوزارة وفقاً لـ”الاقتصادية”، إلى أنها وقعت مذكرة تفاهم مع كل من وزارة التخطيط الاقتصادي وشركة “سيسكو”، لتنفيذ تطبيقات ذكية للمدن الذكية، كما عقدت ورش عمل ولقاءات مع هيئة تطوير الرياض وأمانة الرياض و”سيسكو”.
يذكر أن مشروع المدن الذكية بالرياض يشمل مواقف ذكية وإضاءة ذكية، وإدارة ذكية للنفايات وكاميرات المراقبة، كما ستنشأ منصة لإدارة الموقع الذي حدد له أن يكون في منطقة جنوب برج المملكة.