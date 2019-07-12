تحمل نقشاً باسم الفنان الراحل.. “الثقافة” تضع جدارية على مدخل مسرح “طلال مداح” بقرية المفتاحة

وضعت وزارة الثقافة جدارية نُقش عليها اسم الفنان طلال مداح، على مدخل مسرح مركز الملك فهد الثقافي بقرية “المفتاحة” في أبها.
وجاء وضع الجدارية تنفيذاً للقرار الذي أصدره وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان الشهر الماضي، بتسمية المسرح باسم الفنان الراحل تخليداً لذكراه وتقديراً لإسهاماته في إثراء الأغنية السعودية.
ويعد مسرح “طلال مداح” من أشهر مسارح المملكة، حيث افتتح عام 1997م بقرية المفتاحة، ويتسع لـ3800 شخص، وأقيمت فيه العديد من الفعاليات والمناسبات الفنية الكبرى، وقد أحيا فيه الفنان الراحل طلال مداح حفله الأخير في 11 أغسطس عام 2000م، وهو الحفل الذي لم يستطع إكماله بسبب عارض صحي ألمّ به وتوفي بسببه.وفق “أخبار 24”.