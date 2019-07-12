تمكن شابان، أمس (الخميس)، من إنقاذ 3 أطفال من الموت، بعد حريق اندلع في منزلهم بحي الخضراء في مكة المكرمة.
وأظهر مقطع فيديو تسلق الشابين جدران المنزل، استجابة لاستغاثة 3 أطفال عالقين وسط الحريق والدخان، حتي تمكنا من الوصول إلى شرفة المنزل التي يقف بها الأطفال الثلاثة، وقام أحدهما بكسر جزء من النافذة وإخراجهم منها وإنقاذهم من الحريق.
وأشاد متداولو الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة الشابين، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجب إنساني وأخلاقي، ويدل على بطولة وشجاعة الشباب السعودي في مثل هذه المواقف.