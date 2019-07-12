“هيئة المحاسبين” تتجه لإلزام المحاسبين والمراجعين الوافدين بالتسجيل وربطه برخص العمل

تعتزم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلزام جميع المحاسبين والمراجعين الوافدين بالتسجيل المهني لدى الهيئة، وذلك بربط التسجيل برخصة العمل.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة عبدالله الراجح أن التسجيل المهني سيسهم في القضاء على التزوير في الشهادات، والتعرف على أعداد الوظائف المحاسبية المتاحة والوافدين الذين يشغلونها، لافتاً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” إلى أن هذه الخطوة ستساعد في وضع الخطط المستقبلية لتوطين مهنة المحاسبة والمراجعة.
وأبان أن عدد المسجلين بالهيئة ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1972 محاسباً من بينهم 68 محاسبة، مشيراً إلى أن المخالفات المرصودة خلال نفس الفترة بلغت 55 مخالفة، صدرت قرارات بحفظ 28 مخالفة منها، وإيقاف 10، وإنذار 13 إلى جانب توجيه اللوم في 3 مخالفات، وشطب واحدة.