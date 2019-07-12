“الاستئناف” تلغي قراراً تأديبيا صدر ضد محامٍ بسبب تغريداته

أصدرت محكمة الاستئناف حكماً نهائياً، يقضي بإلغاء قرار تأديبي بإنذار محامٍ كانت أصدرته بحقه لجنة تأديب المحامين التابعة لوزارة العدل، بعد أن اتهمته بالإعلان عن نفسه بالنشر في “تويتر” ومجموعات “الواتساب”.
وأوردت مصادر بحسب “عكاظ” أن لجنة تأديب المحامين بوزارة العدل كانت قد وجهت تهمة الإخلال بالواجب الوظيفي للمحامي واتهمته بالإعلان عن نفسه وخدماته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصدرت قراراً بتوجيه إذار له، باعتبار أنه خالف نظام مهنة المحاماة.
وتقدم المحامي بدعوى أمام المحكمة الإدارية مطالباً بإلغاء القرار، مبيناً أن تغريداته كانت موجهة لعددٍ من عملائه المتضررين من أحد البنوك، وأن تغريداته لا تصل إلا لمن يتابعونه وكل من يتابعه فهو من عملائه، لكن المحكمة الإدارية قررت رفض دعوى المحامي.
واصل المحامي دعواه باستئناف قرار المحكمة أمام محكمة الاستئناف الإداري، لتتولى لجنة من 3 قضاة نظر استئنافه، واعتبرت اللجنة أن المحامي لم يرتكب خطأ يستوجب العقوبة، وإنما سلك طريق يراها مناسبة للدفاع عن موكليه، واصدرت حكماً نهائياً بإلغاء حكم المحكمة الإدارية والقرار التأديبي الصادر بحق المحامي من لجنة تأديب المحامين.