بعد “التعليم” .. وزير الخدمة المدنية: تطوير اللوائح الوظيفية لعدد من القطاعات بينها الصحية والهندسية

كشف وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، عن أن الوزارة تعمل على تطوير اللوائح الوظيفية لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، كما تدرس إيجاد الرخص المهنية لبعض الوظائف والمهن.
وأوضح الحمدان وفقاً لـ”الاقتصادية”، أنه جرى استكمال جزء كبير من التعديلات في لائحة الوظائف الصحية، ولوائح الوظائف الهندسية والدبلوماسية، بالإضافة إلي العمل على لائحة الحقوق والمزايا المالية، منوها إلى أن اللائحة التعليمية هي أولى نتائج عمل اللجان المشتركة.
وأضاف أن اللوائح الجديدة لن تكون ثابتة، وستتم مراجعتها بشكل دوري وستخضع للمراجعة بعد فترات التطبيق، مشيراً إلى أن اللائحة التعليمية ستكون نافذة بعد 180 يوما من إقرارها، واصفا قرار اعتماد اللائحة بمحطة تاريخية في مسيرة التعليم في المملكة.