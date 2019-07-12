بن زنان يكشف اسم الرئيس الجديد لـ”النصر”

أكد عبدالله بن زنان المتحدث الإعلامي لنادي النصر، على اتفاق أغلب أعضاء الجمعية العمومية على اسم الرئيس الجديد للنادي.
وقال المتحدث الإعلامي للنصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “نثق بكم يارجال النصر.. معكم ومع الكيان فيما اخترتموه، اتفاقكم على التصويت للدكتور صفوان السويكت وقائمته يعني حسم الأمر”.
وتابع بن زنان: “سنقف مع أي إدارة تدعمونها ومقياس التفضيل لدي هو العمل ولا سواه.. الاستقرار واستمرار النهج مطلب، وفق الله الجميع للمضي بالنصر إلى الأمام بإذن الله”.وفق “أخبار 24”.
وكان نادي النصر، قد أعلن عقد جمعيته العمومية يوم السبت، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني، بعد إعلان رئيس اللجنة العامة للانتخابات بتأجيل موعد الجمعية العمومية.