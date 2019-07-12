الأهلي يغلق شكوى فنربخشة

نجحت إدارة النادي الأهلي في إنهاء شكوى نادي فنربخشة التركي، التي تقدَّم بها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبًا بدفع مستحقاته المتبقية من قيمة انتقال البرازيلي جوزيف دي سوزا،إلى الصفوف الأهلاوية البالغة 5 ملايين يورو «21 مليون ريال».
وبيَّنت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، أن أحمد بامعوضة، الرئيس التنفيذي في الأهلي، اجتمع أمس مع علي كوش، رئيس النادي التركي، واتفق معه على طريقة الدفع، وجدولة الدفعات، وإغلاق الشكوى المرفوعة.
وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء كافة التزامات النادي وفق خطة، رسمتها مع شركة قانونية متخصصة لتلافي أي عقوبات قد تؤثر في النادي في الموسم المقبل.