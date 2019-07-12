الأهلي يبحث عن مدافع وصانع لعب لإغلاق ملف الأجانب

استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ، وبالاتفاق والتنسيق مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الكرواتي برانكو، على جلب مدافع أجنبي وصانع لعب لتعزيز خطوط الفريق للموسم المقبل.
وعلمت «دنيا الرياضة» من مصادرها الخاصة، بأن هذا القرار جاء بعد اقتناع تام، بعد اجتماع بين إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني، لحاجة الفريق إلى الاستعانة بمدافع وصانع لعب مميزين وذي إمكانيات فنية عالية في متوسط الدفاع والوسط خلال المرحلة المقبلة.
وقطعت إدارة النادي، خلال الأيام القليلة الماضية شوطاً كبيراً بالتشاور مع المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل والمدير التنفيذي أحمد بامعوضة في دراسة عدد من الملفات لأسماء مدافعين وصناع لعب أجانب، تمهيداً لعرضها على الجهاز الفني، لأخذ الضوء الأخضر قبل حسم التعاقد مع أحد الأسماء المعروضة، رغبة في إغلاق هذا الملف باكراً والاستفادة من اللاعبين في المعسكر المقام حالياً في النمسا.
الجدير ذكره أن إدارة النادي الأهلي أنهت خلال الأيام الماضية صفقتين في خط الوسط الصربي دانييل أليكسيتش والبوسني الفيس ساريتس بتوصية فنية من المدرب الكرواتي برانكو، لينضما إلى أجانب الفريق السابقين والذي فضل الجهاز الفني استمرارهم في الكتيبة الخضراء المهاجم السوري عمر السومة ومهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس ولاعب المحور البرازيلي جوزيف دي سوزا.
من جهة أخرى، عقد مدرب الفريق الكرواتي برانكو محاضرة نظرية قبيل بداية التدريبات شرح من خلالها النهج الفني المطلوب تنفيذه خلال التدريبات الإعدادية للفريق، وأبدى محترف الفريق الكروي الأول المنظم حديثاً الصربي دانييل ألكسيتش تفاعلاً جيداً في التدريبات.
واستهلت عناصر الفريق الحصة التدريبية الصباحية بتمارين لياقية مكثفة تم القيام بتدريبات الإحماء باستخدام المعدات الخاصة بذلك.
وشهدت الحصة التدريبية المسائية تطبيق عدد من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.