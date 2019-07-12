مصادر: إدارة الاتحاد تصعد قضية “فوساري” بعد توقيعه للنصر الإماراتي

كشفت مصادر عن أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قررت تصعيد ملف قضية اللاعب محمد فوساري قانونياً، لحفظ حقوق النادي، بعد علمها بتوقيعه لأحد الأندية الإماراتية.
وأوضحت المصادر وفقا لـ “الرياضية”، أن نادي الاتحاد قدم عرضاً لفوساري لتجديد عقده خلال الشهر الماضي، ولكنه رفض، فيما تنص القوانين على أنه يحق للاتحاد تقييد اللاعب كهَاوٍ لمدة 3 سنوات في حال رفضه تجديد عقده مع ناديه.
وكان نادي النصر الإماراتي قد تعاقد مع محمد فوساري لاعب الاتحاد السعودي، وهداف دوري الرديف، ليتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم في كشوف نادي النصر.
ولعب فوساري 63 مباراة في آخر 3 مواسم له مع الاتحاد، وسجل 61 هدفا.