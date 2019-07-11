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اخبار رياضية > تأجيل اختيار رئيس النصر مجدداً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية
11/07/2019   8:51 م

تأجيل اختيار رئيس النصر مجدداً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية

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أعلن نادي النصر أن رئيس اللجنة العامة للانتخابات قرر تأجيل عقد الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية.

وأوضح النادي في بيان مقتضب اليوم (الخميس)، أن الموعد الجديد لعقد الجمعية العمومية سيُعلن في وقت لاحق.

وكان النادي قد أعلن أمس بشكل رسمي عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، والتي ضمت 5 منافسين على منصب الرئاسة هم: “صالح الأطرم، ونصر النصر، وتركي الدهام، وصفوان السويكت، وإبراهيم العثمان”.وفق “أخبار 24”.

تأجيل اختيار رئيس النصر مجدداً لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية

اخبار رياضية
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