عقدت وزارة التعليم مقارنات بالأرقام بين سلم الرواتب الحالي والسلم الجديد الذي تضمنته لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، ومقارنة بين مكافأة نهاية الخدمة في السلم الحالي وفي سلم الرتب الوظيفية الجديد.
وأوضحت الوزارة أن الرواتب في نهاية السلم الجديد ارتفعت إلى 23,170 ريالا مقارنة بمبلغ 21,230 ريالا في السلم الحالي، وأن العلاوة السنوية في السلم الجديد تتراوح بين 500-640 ريالا، فيما تتراوح العلاوة في السلم الحالي بين 510-595 ريالا.
وأبانت أن مكافأة نهاية الخدمة في حدها الأدنى ارتفعت من 700 ريال في السلم الحالي إلى ما بين 800-1100 ريال في السلم الجديد، أما في حدها الأعلى فقد ارتفعت من 3000 ريال في السلم الحالي إلى ما بين 3000- 3500 ريال.
وفق “أخبار 24”.