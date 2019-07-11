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أخبار محلية > “القدية” تتعاقد مع شركة مقاولات لبناء مكاتب على مساحة 2000م2
11/07/2019   8:47 م

“القدية” تتعاقد مع شركة مقاولات لبناء مكاتب على مساحة 2000م2

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وقعت شركة القدية للاستثمار، عقدا مع شركة “دوبوكس”، لبناء مبنى مساحته 2000 متر مربع في موقع المشروع.

وذكرت الشركة أن هذا المبنى يتسع لـ100 شخص، وهو بمثابة مكاتب مؤقتة خلال مرحلة إنشاء المشروع، يتيح لفريق تطوير المشروع الوصول بسهولة إلى جميع مناطق العمليات وسوف تشتمل على مرافق ووسائل راحة مصممة وفق مبادئ القدية بشأن البيئة والاستدامة.

وذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة أمانا للمقاولات شبل بصيبص، أن المبنى سيتم تصنيع 85٪ منه في وحدات خرسانية كاملة التجهيز، خارج الموقع، وسيتم تجهيز المبنى بالكامل وتأثيثه ليكون جاهزًا للإشغال خلال فترة 180 يومًا.وفق “أخبار 24”.

“القدية” تتعاقد مع شركة مقاولات لبناء مكاتب على مساحة 2000م2

أخبار محلية
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