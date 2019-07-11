تركي آل الشيخ يدعو أصحاب الأصوات المميزة لتسجيل مقطع صوتي والمشاركة في مسابقة القرآن والأذان

دعا رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ أصحاب الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم والأذان العالمية التي تنظمها الهيئة.
وطلب آل الشيخ كل من يعرف أحداً يتلو القرآن بصوت جميل تخشع له القلوب، أو يمتاز بصوت ندي في رفع الأذان لتسجيل مقطع صوتي له ورفعه على موقع المسابقة التي رصدت لها الهيئة 12 مليون ريال كجوائز.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تعرف أحد إذا سمعته يتلو القرآن أو يرفع الأذان تشعر بالسعادة والسلام؟ نبحث عنهم في العالم ورصدنا لهم 12 مليون ريال، إذا تعرف أحد منهم وصِّل له الخبر، وإذا أنت واحد منهم سجل الآن مقطع صوتي وارفعه على موقع مسابقات القرآن الكريم”.وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة أعلنت في مايو الماضي فتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقة “أجمل تلاوة للقرآن وأجمل صوت لرفع الآذان”، مبينة أن المشاركة متاحة للمسلمين من جميع أنحاء العالم، وأن الجوائز المرصودة لها تعد الأكبر على مستوى العالم.
تعرف أحد إذا سمعته يتلو القرآن أو يرفع الأذان تشعر بالسعادة والسلام؟🙏🏻
نبحث عنهم في العالم ورصدنا لهم ١٢ مليون ريال
إذا تعرف أحد منهم وصِّل له الخبر، وإذا أنت واحد منهم سجل الآن مقطع صوتي وارفعه على موقع #مسابقات_القرآن_والأذان_العالمية 👇🏼
https://t.co/RKtrM9pauI@quranathan pic.twitter.com/qo128PnTJH
— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١١ يوليو ٢٠١٩