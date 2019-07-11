شركة المطاحن الثانية تعلن وظائف متنوعة شاغرة للعمل بعدد من المناطق

أعلنت شركة المطاحن الثانية عدداً من الوظائف المتنوعة الشاغرة لديها، داعية الراغبين بعد الاطلاع على الشروط المتعلقة بكل وظيفة لإرسال السيرة الذاتية على عنوان البريد الإلكتروني jobs@mc2.com.sa ، اعتبارا من 14 /7/ 2019 ولمدة أسبوعين.
وأضافت الشركة أنه يجب مراعاة وضع اسم الوظيفة والمدينة المقدم عليها كعنوان في الإيميل.
وتتوزع الوظائف المعلن عنها في عدد من مدن ومحافظات المملكة، وتتضمن الوظائف التالية:
– عدد واحد أخصائي صيانة “مكان العمل – المقر الرئيسي بالرياض”: يشترط في المتقدم أن يكون حاملا درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، ولديه خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال الهندسة الميكانيكية بالمنشآت الصناعية الكبيرة، وإتقان اللغة الإنجليزية، واستخدام كافة التطبيقات والبرامج ذات العلاقة.
– عدد واحد أخصائي مواصفات منتجات وأخصائي بحوث منتجات “مكان العمل – المقر الرئيسي بالرياض”: يشترط في المتقدم الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الغذاء أو الإنتاج الحيواني، لديه خبرة من 4 إلى 6 سنوات في مجال الفحص وضمان الجودة أو العمل في بيئة مماثلة، وإتقان اللغة الإنجليزية.
– عدد واحد أخصائي زيارة واختبار مختبرات “مكان العمل – المقر الرئيسي بالرياض”: الحصول على شهادة البكالوريوس في علوم الغذاء، لديه خبرة بين 4 – 6 سنوات في الفحص أو ضمان الجودة أو العمل في بيئة مماثلة، يتقن اللغة الإنجليزية، يجيد استخدام التطبيقات والبرامج ذات العلاقة.
– عدد واحد أخصائي أمن صانعي “مكان العمل – المقر الرئيسي بالرياض”: درجة البكالوريوس، لديه معرفة بإدارة العملية وفهم المعايير الدولية للسلامة الصناعية “الآيزو، نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة “الهاسب”.
– عدد واحد أخصائي دعم تقنية معلومات “مكان العمل – المقر الرئيسي بالرياض”: يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على دبلوم في تكنولوجيا المعلومات.
– عدد 2 مراقب شؤون موظفين “مكان العمل جازان”: بكالوريوس في الموراد البشرية أو أي مجال له علاقة بالتخصص، خبرة تمتد من صفر وحتى سنتين في الموارد البشرية، إتقان اللغة الإنجليزية والإلمام باستخدام التطبيقات والبرامج ذات العلاقة.
– عدد واحد منسق التدريب “مكان العمل جازان”: درجة علمية في إدارة الأعمال مع التركيز على الموارد البشرية، خبرة بين 4-6 سنوات في مجال الموارد البشرية، وخبرة سنتان على الأقل في مجال التدريب.وفق “أخبار 24”.
– عدد 2 أخصائي ميزانية “جازان”: درجة البكالوريوس في التمويل، خبرة بين 4-6 سنوات في مجال مرتبط بتخصص التمويل بما ذلك خبرة سنتين في إعداد الميزانيات.
– عدد واحد محاسب “جازان”: بكالوريوس تخصص محاسبة/ تمويل، خبرة بين 4-6 سنوات في المحاسبة، إتقان اللغة الإنجليزية، وإتقان استخدام التطبيقات والبرامج ذات العلاقة.
– عدد واحد أخصائي أعلاف “حائل”: دبلوم متوسط، خبرة من عام إلى عامين في مجال الإنتاج وإتقان اللغة الإنجليزية.
– عدد واحد سائق “الرياض”: الشهادة الثانوية العامة.
– عدد واحد سائق “حائل”: الشهادة الثانوية العامة.
– عدد واحد سائق “جازان”: الشهادة الثانوية العامة.