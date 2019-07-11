حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام مستحضر تجميل، يستخدم لمكياج إضاءة الوجه، يسمى “Kiss Beauty highlight glitter”، لاحتوائه على نسبة من مادة الأنتيمون تتجاوز الحد المسموح به.
وأوضحت الهيئة، أن نتائج تحليل عينات مسحوبة من المنتج المذكور، أظهرت احتواء المنتج على نسبة عالية من مادة الأنتيمون تتجاوز الحد الأعلى المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة للتجميل والعناية الشخصية، وهي تتسبب في مخاطر صحية مثل تهيج العين، والجلد، والرئتين.
وأشارت هيئة الغذاء إلى أن المنتج مصنع في الصين ويحمل اسم “Kiss Beauty highlight glitter” بالأرقام 2،5،6،7،9،10،12، ناصحة المستهلكين بعدم استخدام المنتج والتخلص من العينات الموجودة لديهم، مشددة على أهمية الشراء من مصادر موثوقة، ممكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.
وفق “أخبار 24”.