دية بـ3.4 مليون درهم والسجن 7 سنوات لسائق الحافلة العمانية

أدانت محكمة مرور دبي اليوم الخميس سائق الحافلة العمانية المتسبب في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 آخرين، وقضت بسجنه لمدة 7 سنوات، وإلزامه بدفع دية شرعية للضحايا بمبلغ إجمالي 3.4 مليون درهم.
وجاء في تفاصيل الحكم أن يدفع السائق مبلغ 200 ألف درهم دية شرعية عن كل ضحية، إضافة لغرامة بـ50 ألف درهم، وسحب رخصة القيادة منه، وإبعاده عن الدولة بعد قضاء فترة محكوميته.
وكانت الحافلة قادمة من مسقط إلى دبي في رحلة سياحية خلال عطلة عيد الفطر الماضي، حيث اصطدمت بحاجز حديدي على جانب الطريق ما أدى لوفاة وإصابة 30 من الركاب، وأشارت مصادر في وقت سابق إلى أن السائق أقر بأنه لم يكن يرى الطريق جيداً، وانتبه في اللحظة الأخيرة للحاجز الحديدي غير أنه لم يستطع تلافيه.وفق “أخبار 24”.