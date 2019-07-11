اتخذت أمانة منطقة عسير إجراءات عقابية تجاه أحد المقاولين بعد تداول مقطع فيديو يظهر تهشم الجزيرة الوسطية للطريق الرابط بين حي المنسك وحي الموظفين بمدينة أبها، بعد مرور آلية ثقيلة تابعة له.
وذكرت الأمانة أن نتائج التحقيق الذي وجه به أمين المنطقة وليد الحميدي، يشير إلى أن ما حدث خطأ فردي من سائق الآلية حيث قام بتصعيد الآلية التي يتجاوز وزنها 30 طناً على الجزيرة عنوة ما أدى لتهشم أجزاء منها.
وأضافت أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأنظمة المرور ولائحة اشتراطات المقاولين، وبناء على ذلك قامت الأمانة بحجز الآلية ومعاقبة السائق وفق لائحة الجزاءات البلدية، وإلزام الشركة التي تملك الآلية بإعادة صيانة الجزيرة وما تم إتلافه بشكل كامل.
وأهاب الحميدي بيقظة المواطنين ونشرهم لمثل هذه المقاطع التي تستفيد منها الجهات التنفيذية في الدولة.
وفق “أخبار 24”.