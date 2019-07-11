ارتفاع عدد قضايا الحضانة خلال العام الحالي إلى 11.7 ألف قضية.. وجدة تتصدر القائمة

كشفت تقرير صادر من وزارة العدل، أن محاكم المملكة فصلت منذ بداية العام الحالي وحتى الاسبوع الماضي في نحو 11.7 ألف قضية حضانة، وتصدرت محكمة الأحوال الشخصية بمدينة جدة محاكم المملكة من حيث عدد القضايا المسجلة.
وأشار التقرير إلى أن هناك تفاوت في حجم قضايا الحضانة بين المناطق،كما تنوعت بين قضايا استئناف وأحوال شخصية، فيما سجلت 10 محاكم أكبر عدد من القضايا التي فُصل فيها.
وجاء ترتيب المحاكم من حيث عدد قضايا الحضانة المسجلة كالآتي: الأحوال الشخصية جدة بنحو ألفي قضية، ثم الأحوال الشخصية بالرياض نحو 1.5ألف قضية، فاستئناف مكة المكرمة نحو 1.04ألف قضية، ثم الأحوال الشخصية بمكة المكرمة بـ 1.06 قضية، ثم استئناف الرياض بـ684 قضية، تليها محكمة الأحوال الشخصية بالطائف بـ583 قضية.وفق “أخبار 24”.
ثم تأتي في المركز السابع محكمة الأحوال الشخصية بالمدينة المنورة بـ535 قضية، وفي المركز الثامن محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بـ342 قضية، وفي المركز التاسع تأتي محكمة الأحوال الشخصية بالدمام بـ305 قضايا، وثم تأتي محكمة الأحوال الشخصية بتبوك في المركز العاشر والأخير مسجلة 300 قضية.
وأرجع مصدر الارتفاع الملحوظ في قضايا الحضانة إلى القرار الذي أصدره وزير العدل السابق، والقاضي بمنح الحضانة للأم دون الحاجة لرفع دعوى قضائية، في حال ثبت عدم وجود خضومة بين الأم والأب، حيث ارتفع عدد الأمهات المطالبات بالحصول على حق الحضانة.