كرّم أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال عدداً من ضباط وأفراد الدفاع المدني وطيران الأمن، والفرق العسكرية والصحية الذين شاركوا في عملية إنقاذ المواطن الذي احتجز الأسبوع الماضي في منطقة وعرة بجبال السودة بعسير.
وعبر الأمير تركي خلال الاحتفال الذي أقيم أمس الأربعاء بمقر الإمارة عن تقدير كل أهل المنطقة للجهود المقدرة والتضحيات التي قدمها الجميع في سبيل إنقاذ المواطن.
وكان المواطن ويدعى عبدالعزيز مخافة احتجز لمدة يوم ونصف بجبال السودة وذلك بعد أن شعر بالإعياء وسقط في منطقة وعرة، وباشرت فرقة إنقاذ الموقع، غير أن وعورة المنطقة صعّبت عملية الإنقاذ حيث أصيب اثنان من أفراد الدفاع المدني، ليتم إخراج ثلاثتهم في اليوم التالي بمساعدة طيران الأمن.
وفق “أخبار 24”.