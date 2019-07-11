طبيب للهلاليين: باستطاعة عموري اللعب 90 دقيقة كل يوم

أبلغت مصادر مطلعة في نادي الهلال أن طبيب اللاعب عمر عبد الرحمن منح الأخير الضوء الأخضر للعب مباراة كاملة في الوقت الحالي، مؤكدة أن تقرير الطبيب الذي أجرى العملية لعموري في برشلونة قال له إنه جاهز بدنياً وصحياً للعب 90 دقيقة من اليوم. وسيقدم عموري تقارير الطبيب إلى نادي الهلال للتأكد من سلامته على مستوى الرباط المتصالب الذي خضع للعملية في الموسم الماضي. وتشير المصادر إلى أن عموري سيخضع لاختبارات بدنية قاسية في معسكر الفريق بالنمسا خلال اليومين القادمين للتأكد من جاهزيته التامة للعب مباريات مع الفريق الأزرق.
من جانبه، لم يعط مدرب الفريق رازفان حكمه على عدد من اللاعبين في الفريق حتى الآن ومنحهم فرصه للأسبوعين المقبلين وعلى ضوئها سيقرر استمرارهم مع الفريق أو إعارتهم في الموسم الجديد وفي مقدمتهم محمد الدوسري ونواف الغامدي وذعار العتيبي وخالد آل جبيع.
من ناحية أخرى، اتفقت إدارة نادي الهلال مع اللاعب محمد جحفلي لتمديد عقدة الاحترافي الذي ينتهي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لعامين وينتظر أن يتم التوقيع خلال معسكر الفريق الأول لكرة القدم الجاري هذه الأيام في النمسا.
وكان اللاعب محمد جحفلي قد انتقل للهلال بعقد لخمس سنوات في يناير (كانون الثاني) 2015 قادماً من الفيصلي.
من جانب آخر، تشير مصادر «الشرق الأوسط» إلى أن إدارة نادي الهلال ونظيرتها في نادي بنفيكا البرتغالي يتجهان لتمديد عقد الإعارة للاعب البيروفي أندري كاريلو لينتقل للهلال الموسم المقبل مع إضافة بعض المزايا البسيطة لصالح اللاعب في عقده الجديد بالإضافة لأفضلية شراء العقد بشكل نهائي لصالح نادي الهلال.
ويضع الناديان اللمسات الأخيرة قبل إتمام هذه الاتفاقية، وفي المقابل تنتظر إدارة نادي الهلال من المحترف الكوري هيون سو انتهاء الإجراءات الخاصة به من كشف طبي قبل انضمامه لمعسكر الفريق في النمسا خلال اليومين المقبلين.
من جهة أخرى انضم اختصاصي تغذية الرياضيين الدكتور غريب الشويعر إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالمعسكر التدريبي الخارجي الجاري هذه الأيام في مدينة لينز النمساوية.
في شأن آخر اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي هدف المحترف الإيطالي بنادي الهلال سيباستيان جوفينكو أمام نادي الاستقلال الإيراني كثالث أفضل هدف في دور المجموعات لهذا الموسم 2019.