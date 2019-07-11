الاتحاد يرفع عرضه لآدم إلى 22 مليون ريال

علمت «الوطن» أن إدارة الاتحاد رفعت عرضها للتعاقد مع مهاجم الفريق الأول بنادي التعاون عبدالفتاح آدم إلى 22 مليونا، وذلك دون الكشف عن مدة العقد. وأشارت مصادر إلى أن إدارة السكري تدرس عرض العميد للرد عليه في أقرب فرصة، إلى ذلك كشفت مصادر أن إدارة الاتحاد السابقة برئاسة لؤي ناظر، كانت قد تلقت موافقة الهيئة العامة للرياضة على إنهاء عقد مدرب الاتحاد السابق الكرواتي سلافين بيليتش، وذلك بعد اطلاعها على شروط فسخ العقد، والتي تتمثل في دفع الشرط الجزائي البالغ 8 ملايين يورو «حوالي 33.6 مليون ريال».
استغناء
قررت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي الاستغناء عن خدمات المدافع الأسترالي ماثيو جورمان، بالإضافة إلى العاجي سيكو سانوجو، الذي لم ينضم لمعسكر الفريق الأول المقام في بريطانيا حتى الآن، وكشفت مصادر أنه لم يتبق من اللاعبين، الذين تنوي الإدارة الاستغناء عنهم الحارس البرازيلي جروهي، مبينة أن قرار اللاعب في يد المدرب سييرا.
وكان الإدارة وقعت مع لاعب خط الوسط التشيلي لويس خيمينيز قادما من نادي ديبورتيفو فالستينو لمدة موسم واحد.
مغادرة
غادرت الدفعة الثانية من لاعبي الاتحاد إلى بريطانيا بعد وصول تأشيرات دخولهم إلى بريطانيا وهم: فواز القرني وأمين بخاري وزياد المولد وعبدالعزيز العرياني والوافد الجديد حمدان الشمراني، كما تم تصعيد المدافع الشاب باسل الحضيف من درجة الشباب للفريق الأول، وسيغادر إلى معسكر بريطانيا مع اللاعب حسين الهاجوج العائد من فترة إعارة بنادي الفيحاء.وفق “الوطن”.
يذكر أنه، وقبل مغادرة الدفعة الثانية من اللاعبين للمعسكر لم يكن في القائمة حارس مرمى، مما أجبر المدرب سييرا للاكتفاء بالتدريبات وعدم خوض مناورة أو مباراة ودية.
من جهته، قال رئيس النادي أنمار الحائلي، إنه ليس من المنطق تأجيل معسكر الفريق من أجل عدد قليل من اللاعبين.