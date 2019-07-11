كمارا في الرياض لحـسـم مصـيره

ما زالت الإدارة القدساوية تدرس العروض المقدمة من أندية النصر والهلال والاتحاد لمهاجم الفريق هارون كمارا الذي واصل غيابه لليوم الرابع على التوالي عن التدريبات، وبحسب مصادر «دنيا الرياضة» أن كمارا يتواجد حالياً في منطقة الرياض إلى جانب وكيل أعماله لحسم موقفه وتحديد وجهته المقبلة.
من جانب آخر عقد مجلس إدارة النادي برئاسة مساعد الزامل اجتماعه الأول بحضور كافة أعضاء المجلس، وشهد الاجتماع استعراض الخطوط العريضة لوضع خطة واستراتيجية النادي خلال الأربع سنوات المقبلة، وتم خلال الاجتماع التطرق إلى عقود الرعاية وإمكانية جذب عدد كبير من الرعاة للفريق الأول وللألعاب الأخرى التي تنافس في الدرجة الممتازة، إلى جانب تحديد المعسكر الإعدادي الخارجي للفريق الأول.
ميدانياً، واصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب القادسية الرديف بالراكة بقيادة التونسي يوسف المناعي الذي طلب عدد من لاعبي درجة الشباب.وفق “الرياض”.
لإشراكهم في تمارين الفريق الأول، وفي نهاية الأسبوع الحالي سيرفع قائمة بأسماء اللاعبين التي سيعتمد عليها في منافسات الموسم المقبل.