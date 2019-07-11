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اخبار رياضية > الزين والرحيلي يطلبان المغادرة
11/07/2019   12:07 م

الزين والرحيلي يطلبان المغادرة

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طالب أحمد الرحيلي، وأحمد الزين، لاعبا فريق الأهلي الأول لكرة القدم، بإنهاء علاقتهما مع ناديهما، وإجراء مخالصة نهائية من أجل دراسة العروض المقدَّمة لهما من أندية أخرى، حسبما كشفته لـ “الرياضية” مصادر خاصة.
وأوضحت المصادر نفسها، أن الزين والرحيلي، المبعدَين من حسابات المعسكر الإعدادي الخارجي في النمسا، يرغبان في الاستفادة القصوى من عروض الأندية الراغبة في نيل خدماتهما.

وأشارت المصادر إلى أن التعاون أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم الزين إلى صفوفه مرة أخرى، في حين يرغب الرائد، المنافس التقليدي للتعاون، في استقطاب أحمد الرحيلي، حارس الأهلي، بعد فتح خط مفاوضات ساخن معه.

ويواصل اللاعبان أداء حصصهما التدريبية والعلاجية مع زملائهما المستبعدين من المعسكر يوميًّا في مقر النادي، إضافة إلى اللاعبين الذين لم يتم إنهاء استخراح تأشيراتهم لدخول الأراضي النمساوية.

الزين والرحيلي يطلبان المغادرة

اخبار رياضية
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