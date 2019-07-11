فاز منتخب نيجيريا على منتخب جنوب إفريقيا في الوقت القاتل، في المباراة التي جمعتهما في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية على “ستاد القاهرة الدولي”.
انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم النسور بهدف نظيف، أحرزه “سامويل تشوكويز” في الدقيقة 27، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني، تمكن “بونجاني زونجو” لاعب جنوب إفريقيا، هدف التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة 71.
وقِبل نهاية المباراة بدقائق، أحرز “وليام تروست إيكونج” لاعب منتخب نيجيريا، الهدف الثاني للنسور في الوقت القاتل بالدقيقة 89.
وبهذا الفوز يتأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي أمم إفريقيا، حيث سوف ينتظر الفائز من مواجهة كوت ديفوار والجزائر.
وفق “أخبار 24”.