“المدفوعات السعودية”: وفرنا 4 آلاف جهاز دفع إلكتروني بمحطات الوقود حتى الآن

قال الرئيس التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف إنه جرى توفير 4 ألاف نقطة دفع إلكتروني مزود بخدمه “مدى” في عدد من محطات الوقود ومراكز الخدمة بالمملكة، وذلك مع قرب سريان القرار بتطبيقها إلزامياً في كل المحطات الأحد المقبل.
وأوضح اليوسف أن البنوك على استعداد لتوفير المزيد من نقاط البيع للمحطات، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن الهدف من هذه النقاط التسهيل على المستهلكين، والتقليل من التعاملات النقدية، ومكافحة التستر.
وأبان أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق خدمة الدفع الإلكتروني في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مثل مطاعم “الفود ترك”.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار وجهت مجلس الغرف السعودية بإبلاغ ملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة البالغ عددها نحو 12 ألف محطة للإسراع بتوفير نقاطع البيع الإلكتروني، وذلك مع اقتراب موعد التطبيق الإلزامي للقرار.