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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الخميس
11/07/2019   10:00 ص

حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الخميس

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الخميس، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق والأجزاء.

وأشارت الهيئة إلى أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة يشمل الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، و كذلك المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأوضحت أن السماء تكون غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، وعسير.

حالة الطقس المتوقعة في المملكة اليوم الخميس

أخبار محلية
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