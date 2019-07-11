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أخبار محلية > الحبس 10 أيام لمقيم عاكس فتاة في أحد المراكز التجارية بجدة
11/07/2019   9:46 ص

الحبس 10 أيام لمقيم عاكس فتاة في أحد المراكز التجارية بجدة

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أصدرت المحكمة الجزائية بجدة، حكماً بحبس وافد من الجنسية اليمنية 10 أيام؛ لإدانته في واقعة معاكسة فتاة في مركز تجاري وتصويرها عبر السناب شات وتبادل الصور معها.

وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن أحد المواطنين استدعى الدوريات الأمنية عقب دخوله في مشادة مع وافد؛ بسبب التقاطه صورة لشقيقته؛ حيث جرى مباشرة الواقعة وإحالة كل الأطراف إلى النيابة العامة، قبل أن تتم إحالة المتهم إلى القضاء.

وعاقبت المحكمة، المتهم بسجنه 10 أيام مع أخذ التعهد الشديد عليه بعدم تكرار فعله مرة أخرى؛ حيث اعتبرت ما صدر من المتهم محرماً شرعاً ووصفته في حكمها من “متخذي الأخدان” الواردة في القرآن الكريم وهي العلاقات المحرمة وأصدقاء الفاحشة.

الحبس 10 أيام لمقيم عاكس فتاة في أحد المراكز التجارية بجدة

أخبار محلية
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