الكشف عن موعد إطلاق هاتف “هواوي” القابل للطي

اقترب موعد طرح شركة هواوي الصينية لهاتفها الجديد “Mate X”، القابل للطي في الأسواق، حسب ما أفاد الموقع المتخصص بالأخبار التقنية “غادجيتس 360”.
وتوقع موقع غادجيتس 360، أن يتم إطلاق الهاتف بعدما علق متجر معتمد من هواوي صورة ترويجية لأول هاتف قابل للطي للشركة الصينية؛ حيث أفادت الصورة أن هاتف “Mate X” سيتم إطلاقه قريباً، لكن دون تحديد تاريخ معين، وفقاً لـ”سكاي نيوز”.
ويتميز الهاتف الجديد بشاشة قابلة للطي قياس 8 إنشات أو 6.6 إنشات بعد الطي، مع ذاكرة تخزين سعتها 512 غيغابايت، و 8 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و4 كاميرات، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير/ ساعة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن رئيس قسم المنتجات في هواوي كشف قبل أيام، أن الهاتف سيكون متاحاً في الصين أواخر يوليو الجاري أو أوائل أغسطس المقبل.