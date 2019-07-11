وثّق مواطن من خلال مقطع فيديو متداول قصة أحد المواطنين بمحافظة السليل بمنطقة الرياض، يعمل مؤذناً في أحد الجوامع.
وأوضح مصوّر الفيديو أن المؤذن لم يتخلف عن الصلاة ورفع الأذان في المسجد لمدة 40 عاماً، وذلك على الرغم من كبر سنه وفقدانه البصر، ويذهب إلى المسجد البعيد عن منزله سيراً على قدمه.
وأظهر المقطع المؤذن وهو يسير في الشارع متكئاً على عصاه في اتجاهه إلى منزله بعد انتهاء الصلاة، واقترب منه المواطن مشيداً بحرصه على السير إلى المسجد، ليرد عليه المؤذن بأن المشي إلى المسجد يغفر الذنوب لذلك يحرص عليه.
وفق “أخبار 24”.