أوضح عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، متى تجب الزكاة على الحلي والمجوهرات المصنوعة من الذهب والفضة.
وقال الشيخ المصلح خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الحلي إذا كان الغرض من ارتدائه الزينة، فيصبح من أموال القنية ولا تجب فيه الزكاة، وهذا قول جمهور العلماء.
وأضاف أن الحلي هو ما اتخذه الإنسان من أجل التزين وليس بغرض التجارة أو الادخار، مشيراً إلى أن حلي الذهب والفضة إذا تم شراؤه بغرض الادخار أو التجارة فهنا تجب فيه الزكاة.
وبيّن الشيخ المصلح أن الحلي إذا اشتري بغرض الزينة ولم يلبس أو تباعدت فترة اللبس، فهذا لا يؤثر على كونه “حلي” للزينة لا تجب فيه الزكاة.