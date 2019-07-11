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أخبار الخرج > بالصور.. مجلس صلح في الدار البيضاء بالرياض
11/07/2019   12:13 ص

بالصور.. مجلس صلح في الدار البيضاء بالرياض

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تم بحمد الله وإحسانه مجلس صلح بين سعود بن عيد المطيري وعلي بن محمد التميمي بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ ناجي بن محمد الصخابرة الدوسري والشيخ فيصل السهلي والشيخ محمد الدوسري والشيخ فهد بن احمد اللويمي وأعيان اخرون ، وقد انتهى مجلس الصلح بتنازل كل طرف عن الاخر بدون قيد ولا شرط ولا مقابل ابتغاء لوجه الله عزوجل وبحثا عن الأجر والثواب ثم امتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة اعزها الله ثم لوجوه الشيوخ والأعيان الحاضرين .
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله عزوجل على تيسير هذه النعمة نعمة الصلح ثم نزجي أسمى الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بزعامة مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا سمو ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز سدده الله اللذان يقفان خلف كل عمل صالح ومشروع تطوعي خيري حسن ، ثم ننوه بجهود اصحاب السمو الملكي الامراء وزير الداخلية وامير منطقة الرياض وأمير منطقة الرياض رعاهم الله في هذا المجال ، ثم نشكر أطراف القضية والشيوخ والأعيان الحاضرين ، ونسأل الله ان يديم على بلادنا نعمه الدينية والدنيوية ويحفظ لنا القيادة الحكمية .

بالصور.. مجلس صلح في الدار البيضاء بالرياض

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