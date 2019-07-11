شركة المياه: منظومة العدادات الذكية ستوفر قراءة الاستهلاك يومياً دون تدخل بشري

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها أكملت تركيب أكثر من 1,5 مليون عداد ذكي لعملائها حتى منتصف العام الحالي، وهو ما يمثل نسبة 77% من إجمالي مليوني عداد سيتم الانتهاء من تركيبها على مستوى المملكة بنهاية العام الجاري 2019.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الموكلي، أن نسبة تركيب هذه العدادات وصلت إلى 100% في المدينة المنورة ومنطقة عسير ومحافظة الطائف، و99% في العاصمة الرياض، و82% بمحافظة جدة، وفي منطقة الجوف 94%، وفي منطقتي القصيم والباحة 90%.
وأشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال بقية المناطق للوصول إلى نسبة 100% بنهاية هذا العام، وأن الشركة تعمل حالياً على استكمال ربط هذه العدادات الذكية بمنظومة شبكة القراءة عن بعد، المتمثلة في أبراج المجمعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هذه المنظومة ستوفر قراءة الاستهلاك يوميًا دون تدخل بشري، وهو ما سيسهل التواصل مع العميل بشكل فعّال وتزويده بمعلومات عن نمط استهلاكه قبل إصدار الفواتير نهاية الشهر، ما سيساعد العميل في اكتشاف سبب الاستهلاك والتعامل معه بشكل عاجل قبل صدور الفاتورة.