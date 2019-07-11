نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شركة المياه: منظومة العدادات الذكية ستوفر قراءة الاستهلاك يومياً دون تدخل بشري
11/07/2019   12:06 ص

شركة المياه: منظومة العدادات الذكية ستوفر قراءة الاستهلاك يومياً دون تدخل بشري

+ = -
755

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها أكملت تركيب أكثر من 1,5 مليون عداد ذكي لعملائها حتى منتصف العام الحالي، وهو ما يمثل نسبة 77% من إجمالي مليوني عداد سيتم الانتهاء من تركيبها على مستوى المملكة بنهاية العام الجاري 2019.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد الموكلي، أن نسبة تركيب هذه العدادات وصلت إلى 100% في المدينة المنورة ومنطقة عسير ومحافظة الطائف، و99% في العاصمة الرياض، و82% بمحافظة جدة، وفي منطقة الجوف 94%، وفي منطقتي القصيم والباحة 90%.

وأشار إلى أن العمل جارٍ لاستكمال بقية المناطق للوصول إلى نسبة 100% بنهاية هذا العام، وأن الشركة تعمل حالياً على استكمال ربط هذه العدادات الذكية بمنظومة شبكة القراءة عن بعد، المتمثلة في أبراج المجمعات المنتشرة في جميع مناطق المملكة.وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن هذه المنظومة ستوفر قراءة الاستهلاك يوميًا دون تدخل بشري، وهو ما سيسهل التواصل مع العميل بشكل فعّال وتزويده بمعلومات عن نمط استهلاكه قبل إصدار الفواتير نهاية الشهر، ما سيساعد العميل في اكتشاف سبب الاستهلاك والتعامل معه بشكل عاجل قبل صدور الفاتورة.

شركة المياه: منظومة العدادات الذكية ستوفر قراءة الاستهلاك يومياً دون تدخل بشري

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885052818.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.