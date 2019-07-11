أعلن نادي النصر بشكل رسمي مساء اليوم (الأربعاء) عن القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.
وضمت قائمة المرشحين للفترة الثالثة 5 منافسين على منصب الرئاسة هم: “صالح الأطرم، ونصر النصر، وتركي الدهام، وصفوان السويكت، وإبراهيم العثمان”.
وأوضح النادي أن الجمعية العمومية ستُعقد غداً الخميس بمقر النادي، وذلك عند الساعة الخامسة ونصف عصراً، في حين سيتم فتح باب الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية بتاريخ 9/ 11 /1440 لمدة يوم واحد.
وكانت الفترتان الأولى والثانية شهدتا عدم تقديم أي مرشح لأوراقه من أجل خلافة سعود آل سويلم في رئاسة مجلس إدارة النصر، ليتم فتح باب التقديم لفترة ثالثة.
وفق “أخبار 24”.